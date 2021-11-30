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Общество30 ноября 2021 9:12

В России стартовал четвертый онлайн-зачет по финансовой грамотности

Красноярцев приглашают проверить свои знания по финансовым вопросам
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Сделать это может любой желающий до 16 декабря этого года. Участники могут не только проверить собственную подкованность, но и получить индивидуальные рекомендации по управлению своими средствами.

Всероссийский онлайн-зачёт по финансовой грамотности проводит Банк России и Агентство стратегических инициатив.

Впервые в этом году можно принять участие не только в личном зачете и самостоятельно отвечать на вопросы. Организаторы так же предлагают собрать группу из друзей или и попробовать силы в командном соревновании.

По традиции, онлайн-зачёт разделен на два уровня сложности. Базовый предназначен для тех, кто только начинает разбираться в финансах, продвинутый — для уже опытных пользователей разных финансовых продуктов и услуг.

Вопросы коснутся тем инвестирования, платёжных карт, вкладов, кредитов, пенсий, страхования и налогов, а так же защиты от мошенников.

Участие в зачете позволяет выявить пробелы в знаниях и сразу получить подсказки, как пользоваться всеми преимуществами цифровизации.

Отдельная часть акции коснётся и предпринимателей и будет посвящена различным инструментам финансирования и мерам господдержки.

В каждом уровне по 30 вопросов. Участник, правильно ответивший на 20 и более вопросов получит именной сертификат и возможность поделиться своими результатами в соцсетях. Помимо этого, каждый участник получит анализ вопросов, по которым он дал неправильные ответы, а так же рекомендации со списком дополнительных обучающих материалов по актуальным для участника темам.

Всем желающим принять участие в зачёте необходимо пройти регистрацию на сайте finzachet2021.ru.

Больше информации по теме финансовой грамотности можно найти на сайте Министерства финансов Красноярского края http://minfin.krskstate.ru/fingram/metod