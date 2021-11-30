В En+ Group запустили новые соцпроекты для поддержки сотрудников во время пандемии

Наталья Альбрехт. Фото предоставлено компанией

За время пандемии многие компании изменили направленность своей корпоративной социальной политики. Акценты сместились: сейчас большое внимание уделяется вопросам охраны здоровья, обеспечения сотрудников предприятий и членов их семей квалифицированной медпомощью, создания благоприятных условий для развития в регионах.

На соцпроекты по борьбе с коронавирусом в En+ Group уже направили более 8 млрд рублей. На предприятиях компании сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты, организована возможность пройти вакцинацию. Как отметила заместитель генерального директора по управлению персоналом Наталья Альбрехт, в энергетическом и металлургическом бизнесах компании уровень коллективного иммунитета приближаемся к 80%.

В семи регионах России на средства компании построены современные медицинские центры для больных внебольничной пневмонией. Их строительство инициировал промышленник и меценат, основатель компании Олег Дерипаска. Медцентры оборудованы современной техникой и полностью укомплектованы квалифицированным персоналом. Два из них действуют в Красноярском крае – в Ачинске и Богучанах. После спада пандемии госпитали планируется перепрофилировать в центры здоровья.

– Мы специально запустили образовательную программу для врачей-ординаторов Красноярского, Иркутского и Уральского государственных университетов по 11 специальностям. Оплачиваем их обучение выплачиваем ежемесячные стипендии, - рассказывает Наталья Альбрехт. – По окончании учебы выпускники могут трудоустроиться в наших медцентрах. Для нас важно привлекать в лечебные структуры, которые создает компания, молодые кадры.

Кроме того, En+ Group запустила проект «Академию IT» для подготовки IT-специалистов в области энергетики и металлургии. на базе Иркутского национального исследовательского технического университета уже обучаются 120 студентов по четырем направлениям: инфраструктурные проекты, проекты в сфере информационной безопасности, веб-программирование и системное программирование.

– Заинтересовать молодых людей, чтобы они остались работать в регионах, – наша задача. Многие наши проекты – и образовательные, и в сфере социальной политики – направлены на то, чтобы люди не уезжали из малых городов. Наша региональная программа нацелена на повышение качества жизни: благоустройство городов, развитие медицины, образования, спорта. Сейчас разрабатываем планы строительства новых микрорайонов для наших сотрудников, так называемых мини-полисов, – заключила Наталья Альбрехт.