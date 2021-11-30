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Общество30 ноября 2021 7:48

В Красноярске на линию вышли новые троллейбусы «Адмирал 6281»

Они будут курсировать на маршрутах №4 и 13
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: Александр Жуковец

Фото: Александр Жуковец

В Красноярске на линию запустили новые троллейбусы «Адмирал 6281». Как сообщает портал Gornovosti.ru, они будут курсировать по маршрутам №4 и 13. Всего запланировано вывести 20 таких троллейбусов.

Новый пассажирский транспорт изготовили «ПК Транспортные системы» в саратовском Энгельсе, вот панели для внутренней отделки салона создали красноярские умельцы.

Каждый из новых троллейбусов является низкопольным, в них удобно будет заезжать на инвалидных колясках и загружать коляски с детьми. Транспорт вмещает в себя до 96 человек. В салоне есть система видеонаблюдения, зарядки для телефонов, оборудованы валидаторы для безналичной оплаты проезда.