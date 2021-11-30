Технологии бережливого производства помогают предприятиям Красноярского края улучшить показатели

Этапы реализации проекта на Красноярском котельном заводе Фото: Светлана ЮДИНА

В Красноярском крае третий год действует национальный проект «Производительность труда». За это время в программу включились 67 предприятий, более тысячи сотрудников прошли бесплатное обучение технологии бережливого производства. Долгосрочная цель нацпроекта – обеспечение темпов роста производительности труда к 2024 году на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% ежегодно. Планируется, что к 2024 году в крае вступят в проект более 100 предприятий.

На предприятиях, где реализуется программа, работают эксперты федерального и регионального центров компетенций. Они помогают руководителям и рабочим на производстве увидеть недочеты и проблемы, которые мешают повышению производительности труда.

Как работает программа? В течение полугода эксперты помогают предприятию перейти на иной формат работы. Сначала проводят своеобразный аудит – наблюдают за процессом производства со стороны и выявляют проблемы. Затем формируют рабочую группу из сотрудников предприятия и вместе с ними создают эталонный участок производства.

– Мы работаем на предприятии шесть месяцев, на отдельном производственном потоке, – рассказывает руководитель Регионального центра компетенций Красноярского края Павел Безсалов. – Показываем рабочим, как бережливое производство влияет на результат, который измеряется в операционных и финансовых показателях. Главное, чтобы системный подход, который мы используем на одном потоке, в дальнейшем распространился на все предприятие.

На образцовом участке котельного завода Фото: Светлана ЮДИНА

В крае уже есть успешные примеры реализации нацпроекта. Так, на Красноярском котельном заводе после внедрения технологий бережливого производства сменная выработка увеличилась более чем на треть. Как отметил руководитель проекта от ФЦК Алексей Штопенко, основная задача экспертов не просто прийти и рассказать, как правильно и эффективно работать, а научить рабочую группу видеть и решать проблемы на производстве.

Иногда на повышение эффективности производительности труда могут повлиять, казалось бы, незначительные изменения. Например, установка в цехе обычных часов Фото: Светлана ЮДИНА

Причем эти проблемы могут быть на первый взгляд незначительными, но их устранение кардинально влияет на процесс производства. Например, на образцовом участке котельного завода (им стал поток «Производство змеевиков, блоков, пролет №1») рабочие отметили, что в цехе им не хватает обычных часов, чтобы следить за временем, потраченным на ту или иную операцию. Также в цехе провели перестановку сборочных мест столов, оптимизировали маршруты движения персонала с 88 метров до 36 метров, снизили маршруты движения крана при производстве с 308 метров до 96 метров. Все это привело к значительному эффекту: сокращению времени протекания процесса производства, снижению незавершенного производства, увеличению сменной выработки.

В ноябре в состав участников проекта вошел застройщик – компания ООО «Ментал-Плюс». Там потоком-образцом стала площадка строительства дома в ЖК «Золотое сечение». Результатом реализации проекта должно стать увеличение производительности труда на 10-30% ежегодно со старта программы.

Строительная площадка компании ООО «Ментал-Плюс». Фото: krskstate

Участниками проекта могут стать предприятия, чья годовая выручка составляет от 400 млн рублей. В приоритете – предприятия отраслей обрабатывающего производства, сельского хозяйства, транспорта, строительства, торговли. Как отметил Павел Безсалов, помощь экспертов РЦК для участников проекта бесплатна.