В Красноярске уничтожат партию обуви за 2,8 миллиона рублей из-за отсутствия маркировок

Фото: Роспотребнадзор

В Красноярске будет уничтожена большая партия обуви, стоимостью 2,8 миллиона рублей, из гипермаркета «Лидер» в ТК «МАВИ». В Роспотребнадзоре сообщили, что у обуви поддельная декларация о соответствии продукции требованиям безопасности, а также нет спецмаркировок.

- При анализе документов, представленных индивидуальным предпринимателем, установлено, что декларация о соответствии продукции требованиям безопасности выдана в 2020 году органом по сертификации, который 3 года назад прекратил деятельность.Кроме того, сведения о декларации отсутствуют в реестре деклараций о соответствии национальной системы аккредитации. Таким образом, указанная декларация является поддельной, а обувь – опасной для жизни и здоровья граждан, - пояснили в ведомстве.

Красноярский арбитражный суд постановил уничтожить всю партию обуви, изъятую Роспотребнадзором.