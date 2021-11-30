Житель Красноярска украл Nissan при помощи эвакуатора, чтобы сдать его в металлолом

Фото: Мария ЛЕНЦ

22-летний житель Красноярска украл чужой Nissan при помощи своего рабочего эвакуатора, чтобы сдать его в металлолом. Как сообщили в МВД, парень давно присмотрел брошенный, по его мнению, автомобиль, и дожидался удобного случая.

Но автомобиль не был бесхозным: его владелец, 54-летний мужчина, просто оставил свой Nissan, уже не пригодный для эксплуатации, на неохраняемой парковке возле дома своей дочери. Он долгое время не проверял его, а о пропаже сообщил ему зять.

Парень, угнавший автомобиль, занимался грузоперевозками и у него для работы был автомобиль с краном-манипулятором. Вечером 10 сентября он выполнял заказ клиента неподалеку от присмотренного им автомобиля и решил совместить.

На 22-летнего горожанина заведено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы. Расследование продолжается.