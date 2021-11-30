На красноярском Татышеве закончили строительство триатлонного комплекса

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В Красноярске появился новый триатлонный центр на острове Татышев. Как сообщает администрация, новый спортивный центр включает четырехкилометровую велодорожку с асфальтовым покрытием и освещением, а также тёплый павильон с душевыми и туалетными комнатами.

Комплекс появился благодаря идее президента Федерации триатлона России Ксении Шойгу. Она предложила возвести новый центр во время своего визита в Красноярск.

- Для нас этот комплекс очень важен с точки зрения тех возможностей, которые получат для тренировок юные триатлонисты нашей городской спортивной школы, – отметил мэр Сергей Ерёмин. – Но не менее значимым является и развитие инфраструктуры Татышев-парка. Мы достаточно аккуратно стараемся подходить к этому вопросу. Часть проектов у нас связана с восточной частью острова, но при этом мы продолжаем при поддержке края расширять опции для отдыха горожан на западной стороне. В данный момент создаём большую детскую площадку, а также занимаемся благоустройством зон отдыха у водоёмов.