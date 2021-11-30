Фото: Мария ЛЕНЦ

Для оплаты парковок в Красноярске появилось новое приложение – старое не работает по техническим причинам. Как сообщают в администрации, название осталось прежним – KeyPark. Версия, которая была установлена на смартфонах горожан больше не активна, её нужно удалить и скачать приложение заново. Сервис размещен на площадках App Store и Google Play.

Чтобы оплатить парковку, в открытом приложении на въезде и на выезде необходимо ввести пин-код с экрана паркомата. Оплата будет списана при выезде.

Помимо оплаты, приложение подскажет, где размещены стоянки Красгорпарка: их стоимость, расположение и время работы. Также в KeyPark можно посмотреть историю пользования платными парковками - дату, время и сумму списания.