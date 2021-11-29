Энергии хватит на все: En+ Group открыла в Дивногорске современную детскую площадку

Открытие детской площадки в Дивногорске. Фото предоставлено компанией

В Дивногорске в прошедшие выходные возле Дома детского творчества на улице Бориса Полевого, 3 открылась современная игровая площадка. Она стала первым проектом компании, направленным на благоустройство города. Аналогов такой площадки в Дивногорске нет, она оборудована специальным нескользящим мягким покрытием, поэтому и в снег, и в дождь полностью безопасна для детей. Инвестиции компании En+ Group в ее строительство составили 5,5 миллионов рублей. Также на площадке установлены качели, горки, мини-скалодром.

Детские коллективы из дома творчества подготовили целую концертную программу. Фото предоставлено компанией

Открытие площадки стало настоящим праздником для жителей города и ребятишек. Детские коллективы из дома творчества подготовили целую концертную программу. Отметим, что открытие площадки – первое мероприятие в череде зимних активностей компании En+ Group «Энергии хватит на все» в Дивногорске. Так, в декабре планируется открытие обновленных лыжных беговых трасс, а также новогоднее оформление набережной световым тоннелем.

Главный инженер Красноярской ГЭС Евгений Комиссаренко и глава Дивногорска Сергей Егоров на открытии детской площадки. Фото предоставлено компанией

- Компания En+ Group сегодня открыла свой первый проект в Дивногорске в рамках программы благоустройства города. Мы стремимся сделать жизнь наших сотрудников и их семей комфортнее и удобнее, - подчеркнул Евгений Комиссаренко, главный инженер Красноярской ГЭС.

Полезные прогулки на воздухе - круглый год. Фото предоставлено компанией

Благоустройство территорий в городах присутствия – одно из важных направлений компании En+ Group, которую основал Олег Дерипаска. В дальнейших планах компании серьезная работа в сфере благоустройства Дивногорска: от реконструкции лыжного полигона (она завершится в ближайшее время) до строительства в Дивногорске комфортных жилых микрорайонов – миниполисов – с развитой инфраструктурой.