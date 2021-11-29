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Общество29 ноября 2021 11:00

Энергии хватит на все: En+ Group открыла в Дивногорске современную детскую площадку

Ее построили полностью на средства компании
Полина КУЗНЕЦОВА
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Открытие детской площадки в Дивногорске. Фото предоставлено компанией

Открытие детской площадки в Дивногорске. Фото предоставлено компанией

В Дивногорске в прошедшие выходные возле Дома детского творчества на улице Бориса Полевого, 3 открылась современная игровая площадка. Она стала первым проектом компании, направленным на благоустройство города. Аналогов такой площадки в Дивногорске нет, она оборудована специальным нескользящим мягким покрытием, поэтому и в снег, и в дождь полностью безопасна для детей. Инвестиции компании En+ Group в ее строительство составили 5,5 миллионов рублей. Также на площадке установлены качели, горки, мини-скалодром.

Детские коллективы из дома творчества подготовили целую концертную программу. Фото предоставлено компанией

Детские коллективы из дома творчества подготовили целую концертную программу. Фото предоставлено компанией

Открытие площадки стало настоящим праздником для жителей города и ребятишек. Детские коллективы из дома творчества подготовили целую концертную программу. Отметим, что открытие площадки – первое мероприятие в череде зимних активностей компании En+ Group «Энергии хватит на все» в Дивногорске. Так, в декабре планируется открытие обновленных лыжных беговых трасс, а также новогоднее оформление набережной световым тоннелем.

Главный инженер Красноярской ГЭС Евгений Комиссаренко и глава Дивногорска Сергей Егоров на открытии детской площадки. Фото предоставлено компанией

Главный инженер Красноярской ГЭС Евгений Комиссаренко и глава Дивногорска Сергей Егоров на открытии детской площадки. Фото предоставлено компанией

- Компания En+ Group сегодня открыла свой первый проект в Дивногорске в рамках программы благоустройства города. Мы стремимся сделать жизнь наших сотрудников и их семей комфортнее и удобнее, - подчеркнул Евгений Комиссаренко, главный инженер Красноярской ГЭС.

Полезные прогулки на воздухе - круглый год. Фото предоставлено компанией

Полезные прогулки на воздухе - круглый год. Фото предоставлено компанией

Благоустройство территорий в городах присутствия – одно из важных направлений компании En+ Group, которую основал Олег Дерипаска. В дальнейших планах компании серьезная работа в сфере благоустройства Дивногорска: от реконструкции лыжного полигона (она завершится в ближайшее время) до строительства в Дивногорске комфортных жилых микрорайонов – миниполисов – с развитой инфраструктурой.