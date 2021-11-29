В Красноярске завели уголовное дело по факту нападения на съемочную группу ТВК Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский СК завел уголовное дело по факту нападения «президента» Herbalife и ее сына на съемочную группу ТВК. Как сообщает пресс-служба ведомства, 54-летнюю женщину и 29-летнего мужчину подозреваются в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.

Напомним, что 24 октября журналисты снимали репортаж о пробках на улице Чкалова. В это время по дороге ехали подозреваемые, которые попали в кадр.

Их автомобиль остановился, после чего женщина и ее сын вышли на улицу и начали предъявлять корреспондентам претензии, а затем набросились на них. Уже позднее «президент» Herbalife извинилась за свое поведение, но от уголовного преследования ее это не спасло.

- В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - передает пресс-служба СК по Красноярскому краю и Хакасии.

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