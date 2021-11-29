В Красноярске на острове Татышев появилось кафе для птиц. Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске на Татышеве по соседству с пабом для сусликов появилось кафе для птиц. Как сообщает пресс-служба мэрии, в него можно оставлять корм и помочь им перезимовать.

Всего было установлено девять деревянных многоярусных столбиков. Они находятся на пешеходной дорожке недалеко от Виноградовского моста. Нужно пройти вдоль озера до развилки у велодорожки. Такой подарок пернатым обителям Татышева сделали сотрудники и пенсионеры ГУФСИН.

- Кормушки уже ждут своих гостей, которые зимуют в Татышев-парке: снегирей и свиристелей, овсянок, сорок, больших синиц, воробьев, черноголовых щеглов и других. У воды можно встретить крякву, гоголя, большого крохаля, - сообщают в мэрии Красноярска.

Также посетителям парка напоминают, что кормить птиц едой со стола, заплесневелым хлебом и другой испорченной едой нельзя. Это может нанести здоровью птиц непоправимый ущерб.

Оптимальный рецепт от орнитологов таков:

- растопить или натереть кусочек несоленого и некопченого сала;

- смешать с зерновой смесью и слепить фигурку;

- продеть через лакомство черную веревку и заморозить.