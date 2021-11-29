В Красноярске за неделю водители пассажирских автобусов нарушили ПДД более 200 раз. Фото: ГИБДД Красноярск

За неделю красноярские госавтоинспекторы зафиксировали более 200 нарушений ПДД водителями пассажирских автобусов. Как сообщает пресс-служба ГИБДД, нарушителям объяснили, что их действия могут привести к трагедии.

Операция по профилактике аварийности с пассажирскими автобусами стартовала на минувшей неделе. Госавтоинспекторы проверяли соблюдение режима труда и отдыха, наличие документов и конечно следование ПДД. С этим возникли проблемы, дорожные полицейские зафиксировали более 200 нарушений.

- Всех нарушителей мы предупреждали о возможных трагичных последствиях их действий. Мероприятия по проверке общественного транспорта мы проводим регулярно, - передают в ГИБДД.

Госавтоинспекторы сообщают, что пожаловаться на нарушение со стороны водителей маршруток можно по телефону 226-85-91.