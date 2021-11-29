В Красноярском крае в ДТП на трассе погиб 20-летний парень. Фото: МВД по Красноярскому краю

29 ноября в Уярском районе Красноярского края произошло ДТП, в котором погиб 20-летний юноша. Как сообщает пресс-служба МВД, молодой человек был пассажиром легкового автомобиля.

Фото: МВД по Красноярскому краю

Трагедия произошла в 12:30 на 924 километре трассы Р255. Между собой столкнулись автомобили Фольксваген Туарег и ВАЗ-2114. В отечественном авто пострадал 32-летний водитель – он находится в тяжелом состоянии, а его 20-летний пассажир погиб на месте. Удар был такой силы, что «Жигули» просто разорвало на части.

- Движение осуществляется реверсивно по одной полосе. На месте происшествия находится экипаж ДПС для оказания помощи уярским госавтоинспекторам, - сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю.