В Красноярском крае завершилось расследование о контрабанде золота на 4 миллиона рублей. Фото: стоп-кадр из видео СК по Красноярскому краю и Хакасии

Красноярские следователи завершили расследование уголовного дела о контрабанде золота. Как сообщает пресс-служба СК, жители двое жителей Красноярска и один житель Хакасии обвиняются в незаконном хранении и пересылке драгметаллов и пособничестве в незаконном обороте металлов.

По версии СК, с ноября 2020 по января 2021 года группа из трех человек хранила и пересылала из Хакасии в Красноярский край шесть слитков из сплава на основе золота. Стоимость слитков составила более 4 миллионов рублей. 6 января 2021 года золото в гараже одного из фигурантов нашли сотрудники ФСБ.

- Вину обвиняемые признали полностью. Сейчас уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд, - сообщает пресс-служба СК по Красноярскому краю и Хакасии.