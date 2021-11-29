В Красноярском крае детским садам разрешили самостоятельно решать вопрос о проведении утренников Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский Роспотребнадзор ответил на вопрос о проведении новогодних утренников в детских садах. Глава ведомства Дмитрий Горяев сообщил, что руководство дошкольных учреждений может самостоятельно решить вопрос о преведении праздничных мероприятий.

Горяев пояснил, что детским садам запрещено проведение массовых мероприятий с несколькими группами. Но внутри одной группы запретов нет, как нет и ограничений входа в детский сад, то есть принять участие в утреннике могут и родители. Однако все это возможно при соблюдении мер предосторожности: термометрия, обработка рук антисептиками, соблюдение социальной дистанции и ношение масок.

- Решение по проведению предновогодних мероприятий в отдельных группах с участием в них родителей принимает администрация дошкольного учреждения самостоятельно, - подчеркнул глава Роспотребнадзора Красноярского края.