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Общество29 ноября 2021 5:54

В Свердловском районе Красноярске вывезли 23 КАМАЗа с использованными покрышками

Лебеди из шин уходят в прошлое
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В Свердловском районе Красноярске вывезли 23 КАМАЗа с покрышками. Фото: городская администрация

В Свердловском районе Красноярске вывезли 23 КАМАЗа с покрышками. Фото: городская администрация

С территории Сведловского района Красноярска вывезли 23 КАМАЗа с использованными автомобильными покрышками. Как сообщает пресс-служба мэрии, демонтируют шинные клумбы и мини-скульптуры.

Все дело в новом федеральном законе, согласно которому использование шин в целях благоустройства запрещено, так как это вредит окружающей среде. При этом выбрасывать использованные шины в мусорные запреты так же запрещено. Обязанность утилизации покрышек лежит на владельцах.

- Администрация Свердловского района вместе с УК собрала использованные покрышки. Накануне их вывезли с пустыря напротив дома по пер. Медицинский, 23. Всего вывезено 234 м3 покрышек. Резиновые изделия будут утилизированы, - сообщает пресс-служба мэрии Красноярска.