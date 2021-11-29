Туристическая платформа Tele2 поможет в развитии индустрии гостеприимства

Tele2 запускает первое «коробочное» решение bigdata–платформу для анализа туристического потока и портрета гостя территории. Пользователи ресурса могут самостоятельно получать ответы на свои вопросы, проверять гипотезы и принимать верные управленческие решения.

Аналитический портал Tele2 актуален ведомствам и предпринимателям, которые планируют привлекать туристов, развивать инфраструктуру или оптимизировать транспортные потоки – администрациям городов и регионов, проектным офисам по туризму и транспорту, владельцам гостиниц и ресторанов,туристическим агентствам.

Платформа содержит десятки аналитических отчетов, которые будут непрерывно дополняться. Клиент может самостоятельно посмотреть нужную информацию: оценить общую численность туристов в регионе и динамику туристического потока, определить сезонность поездок, создать рейтинг «домашних» регионов туристов. Данные удобно анализироватьне только по неделям и месяцам, но и по определенным дням. Платформа также позволяетсоставить портрет туриста, увидеть тип транспорта прибытия и длительность пребывания путешественника.

Геоаналитика – это драйвер роста выручки от направления bigdataTele2. В 2020 году доходы оператора от внешних проектов увеличились по сравнению с 2019 годом более чем в 10 раз, в 2021 году это направление также демонстрирует высокие темпы роста.