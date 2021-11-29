Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия29 ноября 2021 3:38

Житель Красноярска обокрал вахтовика, чтобы отметить освобождение из колонии

Дело передано в суд
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Житель Красноярска обокрал вахтовика, чтобы отметить освобождение из колонии

Житель Красноярска обокрал вахтовика, чтобы отметить освобождение из колонии

Фото: Мария ЛЕНЦ

В августе 2021 года на ЖД-вокзале Красноярске обокрали местного жителя, вернувшегося с вахты. Как сообщает пресс-служба МВД по краю, мужчина лишился 190 тысяч рублей.

Красноярец рассказал, что вызвал такси на ЖД-вокзал, и пока договаривался с водителем о стоимости поездки, кто-то украл борсетку с деньгами.

Оказалось, что деньги украл 44-летний уроженец Рыбинского района. Он рассказал полицейским, что на днях освободился из колонии, где сидел за кражу, после чего отправился гулять по Красноярску, а на украденные деньги купил алкоголь, чтобы отпраздновать возвращение.

В итоге рецидивиста арестовали и завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Ему грозит до 5 лет колонии. Материалы дела переданы в суд.