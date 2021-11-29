В Красноярске собираются обустроить три набережные за год Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2022 году в Красноярске обустроят сразу три набережные. Как рассказал мэр города в своем инстаграме, благоустраивать будут территории в Зеленой Роще, на ДК 1 Мая и набережная Качи.

Масштабный проект будет запущен на берегу Енисея в Зеленой Роще. Новой набережной выбрали название – Зеленый берег. Кроме того, будет обновлена набережная у ДК 1 Мая. Продолжится обновление правого берега набережной Качи. В общей сложности будет благоустроено 14 территорий.

- Благодаря активным красноярцам наш парковый плацдарм прирастёт ещё на 9 благоустроенных территорий. Это проекты инициативного бюджетирования, на них придусмотрено 50 млн рублей. Продолжим развивать и остров Татышев, - сообщает пресс-служба мэрии Красноярска.