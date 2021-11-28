В Красноярском крае за сутки коронавирусом заразился 701 человек и погибли 32

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28 ноября в Красноярском крае коронавирусом заразился еще 701 человек, умерли - 32. Как сообщает стопкоронавирус.рф, всего в регионе ковидом заразилось 151 205 человека.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 695 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 134 820 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 32 человека. Общей сложности от болезни скончались 7 427 пациента.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 55 679 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 4 223 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 4 236. Проведено тестов на коронавирус всего 4 280 014, из них за последние сутки 13 541., - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.