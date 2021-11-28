В красноярскую ветклинику привезли кошку с 7 пулевыми ранениями от пневматики

Фото: Ветклиника "Лимпопо"

В красноярской ветклинике «Лимпопо» показали рентгеновские снимки кошки, которая где-то в городе получила сразу 7 пуль из пневматического оружия. Как сообщили в полиции, сейчас по данному инциденту проводится проверка.

- Говорят, что человек - человек разумный... Поступление в клинику животных, пострадавших от рук человека, с каждым днём всё больше и больше... На приёме кошка, в которой на R-снимке обнаружено 7 пуль. Что необходимо сделать, чтобы человек действительно стал разумным??? – пишут в соцсетях ветеринарной клиники.

Кто, где, а главное зачем стрелял в кошку – пока неизвестно. Теперь это предстоит выяснить полиции.