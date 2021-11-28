Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-4°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество28 ноября 2021 5:43

В Красноярском крае за 9 месяцев изъяли 487 килограммов небезопасной рыбы и морепродуктов

119 партий не соответствовали всем требованиям Роспотребнадзора
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае за 9 месяцев 2021 года сотрудники Роспотребнадзора изъяли 487 килограммов рыбы и морепродуктов, признанных небезопасными для употребления. Как сообщает ведомство, основными причинами стали неудовлетворительные результаты исследований, отсутствие маркировки, документов, подтверждающих качество и безопасность продукции.

- Управлением Роспотребнадзора за 9 месяцев 2021 года исследовано более 700 проб рыбы и морепродуктов. По микробиологическим показателям не соответствовали нормативным требованиям 8% проб. Небезопасная продукция была произведена в Красноярском крае, Ростовской области и Москве, - пояснили «Комсомольской правде» в Роспотребнадзоре.

Всего сотрудники Роспотребнадзора забраковали 119 партий морепродуктов и рыбы. Надзор за обеспечением качества и безопасности рыбы и морепродуктов продолжается в постоянном режиме.