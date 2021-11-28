В Ленинском районе Красноярска с начала 2021 года демонтировали 254 незаконных гаража

Фото: администрация Красноярска Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ленинском районе Красноярска продолжается борьба с незаконными строениями – с начала 2021 года было демонтировано 254 гаража. Как сообщают в администрации, часть владельцев после получения предупреждения убрала гаражи самостоятельно, остальные не отреагировали и лишились построек принудительно.

Такие работы проводятся как один из этапов благоустройства районной территории. Всех собственников, чьи гаражи незаконно стоят на земле, заранее уведомляют о возможности добровольно перенести строение в установленные сроки. Если это не помогает, то гаражи демонтируется принудительно.