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Общество28 ноября 2021 3:42

В Ленинском районе Красноярска с начала 2021 года демонтировали 254 незаконных гаража

Часть владельцев убрала их сама, остальные были вывезены принудительно
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: администрация Красноярска

Фото: администрация Красноярска

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ленинском районе Красноярска продолжается борьба с незаконными строениями – с начала 2021 года было демонтировано 254 гаража. Как сообщают в администрации, часть владельцев после получения предупреждения убрала гаражи самостоятельно, остальные не отреагировали и лишились построек принудительно.

Такие работы проводятся как один из этапов благоустройства районной территории. Всех собственников, чьи гаражи незаконно стоят на земле, заранее уведомляют о возможности добровольно перенести строение в установленные сроки. Если это не помогает, то гаражи демонтируется принудительно.