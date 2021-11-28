Житель Дивногорска украл смартфон у собственного племянника

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Дивногорске 30-летний мужчина украл мобильный телефон у собственного племянника – горожанин дождался, пока дома не будет бабушки мальчика и пришел в гости. Он попросил у ребенка позвонить, получил телефон в руки и сбежал. Как сообщают в МВД, телефон был сдан в ломбард.

В полицию обратилась бабушка мальчика, которая рассказала сотрудникам полиции, что телефон украл её собственный сын. Полиция довольно скоро установила местонахождение 30-летнего мужчины, ранее неоднократно судимого за имущественные преступления. Оказалось, что телефон он сдал в ломбард, а деньги прокутил.

Силовики нашли телефон, изъяли его и вернули владельцу.

А жителю Дивногорска теперь грозит до 5 лет лишения свободы. В отношении него заведено уголовное дело по статье «Мошенничество».