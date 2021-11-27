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Общество27 ноября 2021 13:00

Красноярская школьница примет участие в шоу «Кондитер»

Девушка обучается на кондитерских курсы онлайн и принимает заказы
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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Наталия и Марина Шеходановы. Фото: из личного архива Наталии Шеходановой

Наталия и Марина Шеходановы. Фото: из личного архива Наталии Шеходановой

17-летняя Марина Шеходанова из Красноярска примет участие в шоу «Кондитер». На своей странице в Facebook мама девушки рассказала, что дочь увлеклась после получения травмы:

- Если бы мне несколько лет назад сказали , что наша школьница с гипсом на ноге ( подвернула ногу в последний день занятий в школе ), от нечего делать, увлечётся кондитерский делом, не поверила бы, - пишет Наталия Шеходанова.

Марина прошла отбор среди тысяч претендентов. Девушка уже побывала в Москве, чтобы уладить все формальности для участия в шоу.

Наталия отметила, что неожиданное увлечение дочери уже приносит свои плоды. Школьница взялась за дело всерьез. Она проходит онлайн-курсы по кондитерскому мастерству и уже печет торты и другие сладости на заказ.