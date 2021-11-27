В Красноярском крае за сутки коронавирусом заразились 704 человек и погибли 38 Фото: Мария ЛЕНЦ

27 ноября в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 704 человека, умерли - 38. Как сообщает стопкоронавирус.рф, всего в регионе ковидом заразилось 150 504 человека.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 705 человека. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 134 125 пациент.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стал еще 38 человека. Общей сложности от болезни скончались 7 395 пациента.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 55 692 контактных человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 4 411 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 4 401. Проведено тестов на коронавирус всего 4 266 473, из них за последние сутки 15 019, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.