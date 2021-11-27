На «Красноярских Столбах» увеличилась популяция волков. Фото: стоп-кадр из видео "Красноярских Столбов"

В нацпарке «Красноярские Столбы» увеличилась популяция волков. В пресс-службе парка сообщают, что эти животные – одни из немногих хищников, составляющих фауну территории, проживающие в непосредственной близости к Красноярску.

Ученые отмечают, что популяция волков на Столбах сравнительно молодая. Хищники обосновались здесь около 30 лет назад. До этого времени волков в этих местах не было. В настоящий момент на территории нацпарка постоянно обитают 3 семейные пары волков, однако временами на Столбы забредают и одиночные особи.

Перед зимой звери начинают кочевать по своему охотничьему участку, что затрудняет слежку. Однако благодаря фоторегистраторам зоологам удалось снять уникальные кадры с волчьей семьей в главной роли.