В Красноярске на Рейдовой в ДТП погибла 71-летняя женщина, перебегавшая дорогу. Фото: ГИБДД Красноярск

Днем 26 ноября в Красноярске на Рейдовой автомобиль насмерть сбил 71-летнюю женщину. Как сообщают в ГИБДД Красноярска, она переходила дорогу в 150 метрах от пешеходного перехода.

В госавтоинспекции поясняют, что 48-летний водитель применил экстренное торможение, увидев посреди дороги женщину. Однако избежать столкновения не удалось. Красноярка получила серьезные травмы и погибла в больнице.

- Поговорите со своими пожилыми родителями, родственниками, знакомыми о правилах безопасного поведения на дорогах! С возрастом теряется время реакции, правильность оценки ситуации, двигательная активность, - призывают красноярские госавтоинспекторы.