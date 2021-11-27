Красноярских туристов оштрафовали почти на 650 тысяч рублей за отсутствие ПЦР-тестов после путешествий за границу Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярских туристов штрафуют за отсутствие тестов на коронавирус после заграничных путешествий, общая сумма штрафов – 646,5 тысяч рублей. Как сообщает глава краевого Роспотребнадзора Дмитрий Горяев, рассмотрено 82 административных дела.

Всего возбуждено 326 административных дел. Все нарушители не сделали ПЦР-тест на ковид в установленные сроки после возвращения из поездок. Напомним, тест необходимо сделать и загрузить на портал госуслуг в течение 4 суток после возвращения из заграницы.

- Даже находясь на отдыхе - не стоит забывать о соблюдении всех мер профилактики. Еще лучше перед поездкой защитить себя прививкой - вакцинироваться либо ревакцинироваться, если прошло 6 месяцев, - напомнил Дмитрий Горяев.