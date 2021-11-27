В Красноярске на Киренского в ДТП с пассажирским автобусом погибли два человека. Фото: ГИБДД Красноярск

Вечером 26 ноября в Октябрьском районе Красноярска произошло смертельное ДТП с пассажирским автобусом. Как сообщает пресс-служба ГИБДД, с автобусом столкнулась иномарка.

49-летний водитель Toyota Funcargo двигался по Киренского в сторону Академгородка. В районе дома на Киренского, 2И мужчина решил повернуть во двор. В этот момент он столкнулся с пассажирским автобусом №63, который ехал во встречном направлении.

Фото: ГИБДД Красноярск

После столкновения иномарка врезалась в дорожный знак и электроопору. Водитель легковушки и 23-летняя пассажирка погибли на месте. Водитель и кондуктор автобуса не пострадали, пассажиров салоне не было.

- Перед выполнением сложных маневров следует хорошо разобраться в дорожной обстановке, так как именно необдуманные действия водителей чаще всего становятся причиной серьезных аварий, - сообщают в красноярской госавтоинспекции.