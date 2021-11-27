В Красноярске автобус №23 отказался ехать по маршруту из-за нехватки пассажиров Фото: Мария ЛЕНЦ

В красноярском Солнечном экипаж автобуса №23 отказался продолжать движение по маршруту из-за полупустого салона. В дептрансе Красноярска сообщили, что кондуктор уже уволена.

Все случилось несколько дней назад. Молодой человек зашел в автобус №23 и спросил, поедет ли он до Красраба, но что получил ответ – «нет, не поедет». Кондуктор заявила пассажиру, что ехать они не обязаны, что перевозчик – коммерческая структура и что «за свои деньги» экипаж никуда не поедет.

В комментариях к посту красноярцы вспомнили, что попадали в аналогичные ситуации на других маршрутах. В частности на №50 и №61.

В департаменте транспорта Красноярска сообщили, что автобус должен был ехать при любой наполненности салона. Кондуктора уволили за самоуправство, а перевозчика привлекут к ответственности.