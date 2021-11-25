ВТБ: мошенники списывают деньги под предлогом возврата пенсионных накоплений

ВТБ зафиксировал новые случаи мошенничества с применением социальной инженерии – злоумышленники массово рассылают клиентам письма с предложением вернуть пенсионные накопления. Для этого предлагается ввести на фишинговой странице данные платежной карты, которые в будущем используются мошенниками для списания средств пострадавших.

По данным экспертов ВТБ по противодействию мошенническим операциям, злоумышленники рассылают электронные письма от имени Пенсионного фонда РФ и для убедительности ссылаются на якобы последние изменения в пенсионное законодательство. Мошенники сообщают, что клиенту начислен возврат страховых накоплений, но он не прошел в автоматическом режиме, поэтому его требуется «подтвердить» в специальной онлайн-форме. Пользователь получает якобы уникальный номер перевода и по кнопке «Оформить возврат» переходит на страницу с формой для указания данных карты. После этого злоумышленники получают данные банковской карты пострадавшего и могут списывать с нее средства.

ВТБ в январе-сентябре этого года зафиксировал увеличение мошеннической активности: за девять месяцев число атак на средства клиентов выросло в 1,5 раза. Каждый седьмой случай носит «гибридный» характер, когда злоумышленники одновременно используют методы социальной инженерии и фишинга. ВТБ повышает уровень безопасности средств своих клиентов и за девять месяцев отразил более 850 тысяч атак злоумышленников, сохранив 12 млрд рублей клиентских средств и предотвратив хищения у 70 тысяч своих клиентов.