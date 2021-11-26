В Красноярске двух наркополицейских заподозрили во взятке в 300 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске двух 33-летних наркополицейских уличили во взяточничестве. Как сообщает пресс-служба СК по краю, в отношении стражей порядка заведено уголовное дело по статье «получение взятки должностным лицом, лично и через посредника, за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя, в крупном размере».

По версии СК, в сентябре 2020 года полицейские задержали женщину за торговлю наркотиками. Однако тут появился родственник подозреваемой, который предложил представителям закона взятку – 300 тысяч рублей, за эти деньги полицейские должны были освободить задержанную от уголовного преследования. И действительно, в возбуждении дела было отказано.

Раскрыли предприимчивых полицейских сотрудники собственной безопасности МВД по краю:

- Сотрудники отстранены от исполнения служебных обязанностей. Если их вина подтвердится, они будут уволены из органов внутренних дел за поступок, порочащий честь и достоинство офицера полиции, их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - сообщают в пресс-службе Главка.

Сейчас решается вопрос о мере пресечения для полицейских.