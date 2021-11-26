Предприятия лесной отрасли Красноярского края приглашают принять участие в нацпроекте «Производительность труда»

Информационная сессия в Лесосибирске. Фото: пресс-служба министерства экономики и регионального развития края

Предпринимателям лесной отрасли Красноярского края предлагают стать участниками национального проекта «Производительность труда». О преимуществах программы, а также о других мерах государственной поддержки, рассказали лесопромышленникам в Лесосибирске на информационной сессии.

В Красноярском крае в проекте участвуют почти 70 предприятий разных отраслей производства. Среди них – два предприятия лесной промышленности. К 2024 году каждое из предприятий, вступивших в нацпроект, сможет обеспечить как минимум ежегодный пятипроцентный рост производительности труда благодаря оптимизации производственных процессов с помощью инструментов бережливого производства, а также формирования системы проектного управления. Добавим, что участие в проекте для компаний бесплатно.

Как отметили в министерстве экономики и регионального развития края, адресную поддержку компаниям в рамках нацпроекта оказывает Региональный центр компетенций.

– Эксперты РЦК – штучные специалисты, за их спинами опыт внедрения производственных систем в крупнейших российских компаниях. Их задача – научить команду предприятия находить и устранять потери времени и ресурсов. Для этого открывают поток-образец, где вместе они совершенствуют процесс, – пояснили в министерстве. – Эффект заметен уже через шесть месяцев, а навыки, полученные от экспертов, помогают предприятию совершенствовать другие производственные процессы.

В крае уже есть успешные примеры реализации проекта на предприятиях.

- Первый этап проекта завершился в компании «Премьер-лес». Экспертам совместно с рабочей группой предприятия удалось добиться сокращения времени процесса производства евровагонки с 19 до 9 минут и на 100 штук в смену увеличить выработку на одного человека, – рассказал руководитель РЦК Павел Безсалов. – Другой пример – предприятие «Ангара-лес». Здесь поработали с процессом сортировки, его смогли ускорить в 2 раза. Также вдвое сократили и объем незавершенного производства. Соответственно, выработка на одного человека в час увеличилась почти на треть.

В рамках нацпроекта «Производительность труда» участники могут воспользоваться и другими мерами господдержки. Например, кредитованием под 1% годовых или обучением управленцев по программе мини-MBA.

Узнать подробности и заполнить заявку на участие в нацпроекте можно на портале производительность.рф и по телефону 8-800-234-0-124.