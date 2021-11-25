В Красноярском крае восстановили права 6,5 тысяч обманутых дольщиков Фото: Мария ЛЕНЦ

С 2019 года в Красноярском крае удалось восстановить права 6,5 тысяч обманутых дольщиков. Как сообщает пресс-служба регионального минстроя, вопросы решены по 38 многоквартирным домам.

Какая помощь будет оказана людям определяет Фонд дольщиков. В итоге пострадавшим либо выплачивается компенсация, либо проблемные дома достраиваются и передаются гражданам.

Так, в 2019 году выплаты получили 3 тысячи дольщиков 21 дома. В 2020-2021 годах были достроены 17 домов, свои квартиры получили 3,5 тысячи дольщиков.

Сейчас завершается рассмотрение вопроса по 6 домам для 700 красноярцев, а по 18 объектам в 2022 году на помощь дольщикам выделено 956 миллионов рублей.