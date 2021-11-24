Из Красноярска 17 декабря запустят прямые рейсы в Таиланд

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске вторая авиакомпания запустила прямые рейсы в Бангкок. Как сообщает представительство компании Аэрофлот, улететь в Таиланд можно будет с 17 декабря раз в неделю по пятницам.

Вылет из Красноярска будет происходить в 9:05, прилет в Бангкок – 16:15. Из Таиланда можно будет улететь в субботу в 9:15 и прилететь в Красноярск в 16:30.

Билеты уже можно приобрести на сайте авиакомпании. Стоимость полета туда-обратно стоит от 27,5 тысяч рублей по тарифу без багажа. Время в пути – около 7 часов и 10 минут.

Напомним, что прямые рейсы в Бангкок запустила и компания S7. Улететь в Таиланд можно будет с 19 декабря по воскресеньям, а обратный рейс из Бангкока осуществляется по субботам.