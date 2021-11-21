В Красноярске вновь заработала канатная дорога на Николаевской сопке. Фото: инстаграм "Сопки"

В Красноярске вновь заработала канатная дорога на Николаевской сопке. Сообщение об этом появилось в инстаграме спортивного комплекса «Сопка». В пятницу подняться на смотровую площадку можно с 12 до 21 часа, в субботу и воскресенье – с 10 до 21 часа. Стоимость подъема – 50 рублей на человека.

Напомним, что открылась в октябре после ремонта, однако спустя несколько дней, 27 октября, ее вновь закрыли после проверки, инициированной прокуратурой. В ведомстве заявили, что объект работает с техническими нарушениями правил безопасности и там нет плана мероприятий по контролю безопасности.

Сейчас, надо полагать, все нарушения устранены. Многим горожанам такая новость пришлась по душе. Правда, в комментариях подписчики высказали свое недовольство: «оплата, по словам вахтера, только в «Платежке», которая сдачи не дает. Только наличные и никаких карт». Тому же спускаться на посадку нужно по ледяному щебню. Молодым-то непросто, а людям возрасте и того хуже.