Заработок курьеров на прошедшей неделе вырос на 15%

Фото предоставлено пресс-службой Delivery Club

В среднем по стране активно работающий курьер Delivery Club с высоким рейтингом по итогам октября заработал свыше 63 тысяч рублей, что превышает среднемесячную заработную плату в целом по стране (52,4 тысяч рублей по данным Росстата на август 2021).

В Красноярске активно работающий курьер с высоким рейтингом по итогам октября заработал свыше 72 тысяч рублей.

«За последние годы доставка еды стала одним из самых популярных видов подработки. Это связано с тремя факторами: возможностью быстро приступить к работе, максимальной гибкостью и достойной оплатой. Каждый курьер сам планирует, сколько дней в неделю, сколько часов ему работать, сколько в принципе сотрудничать с сервисом. Чтобы оставаться доступным в системе, нужно выходить всего на один четырехчасовой слот в неделю. От выбранного количества часов зависит и заработок.

Как показывают внешние исследования, он в любом случае превышает возможности других форм занятости, также не требующих специальных навыков, но при этом не предоставляющих человеку аналогичной гибкости», — пресс-служба Delivery Club.