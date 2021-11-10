В Красноярском крае пьяная компания избила 16-летнего школьника Фото: Мария ЛЕНЦ

В городе Боготоле пьяная компания избила 16-летнего школьника. Как стало известно, это произошло 8 ноября. К молодому человеку пристали два человека, затеяли словесную перепалку. А когда он попытался уйти, догнали и ударили битой по спине. После чего продолжили избивать уже лежащего на земле школьника, а вскоре к ним присоединились еще трое. У него сотрясение мозга, находится в больнице.

Информацию, полученную из собственных источников, «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе краевой полиции.

- В дежурную часть МО МВД России «Боготольский» поступило сообщение о конфликте между молодыми людьми на одной из улиц города. В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия и участники данного конфликта. По результатам проверки полицейскими будет принято решение в соответствии с законодательством, - прокомментировали в ведомстве.