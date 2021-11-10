В Красноярске вынесли приговор женщине, которая заживо сожгла своего сожителя. Фото: пресс-служба суда

В Красноярском краевом суде вынесли приговор женщине, которая убила человека с особой жестокостью. Она подожгла своего сожителя, когда тот уснул. Произошло это в 1 марта 2021 года в Канске. Следствием, а затем и судом, установлено, что многодетная жительница города Канска Ольга Х. находилась в тот день в состоянии алкогольного опьянения. После ссоры с сожителем, она дождалась, когда он уснет, затем облила спиртом и подожгла. Все это происходило на глазах пятерых детей, в том числе их общего малолетнего сына.

Мужчина скончался в больнице после того, как получил 80 % ожогов тела.

Дело рассматривалось судьей единолично, потому что от рассмотрения судом присяжных женщина отказалась. Она признана виновной по статье «Умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное обще опасным способом с особой жестокостью». Наказание – лишение свободы сроком на 12 лет с отбыванием в колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил, у сторон есть время, чтобы его оспорить.