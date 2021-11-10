В Красноярске меняется схема движения автобусов 64 маршрута Фото: Мария ЛЕНЦ

Начиная с 20 ноября автобусы маршрута № 64 изменят схему движения. Они начнут заезжать в Покровку. Как пояснили в департаменте транспорта, в настоящее время жителей Покровки обслуживает только один маршрут № 32, но с перевозчиком проблемы.

В последние месяцы жители микрорайона жалуются на то, что от них невозможно уехать – автобусы не выходят на линию.

Перевозчик ссылается на нехватку водителей. Но почему горожане должны от этого страдать? Вот мэрия и предложила другому перевозчику пока «подхватить» Покровку своим 64-м маршрутом. Департамент расторгнет муниципальный контракт с предприятием, которое не справляется со своими обязанностями, затем по конкурсу выберет другое.

- Принимаемые меры не помогли исправить ситуацию – у перевозчика продолжается ежедневный недовыпуск машин – пассажиры ждут автобус по часу и более. Мы вынуждены начать процедуру расторжения муниципального контракта. После этого будет объявлен конкурс на нового перевозчика, – сказал замруководителя департамента транспорта Игорь Манченко.

Итак, с 20 ноября автобусы маршрута № 64 поедут по новой схеме:

- В направлении Солнечного: Шахтеров – Спандаряна – Березина – Шахтеров – Гагарина – Зои Космодемьянской – Березина – Шахтеров и далее по обычной схеме.

- В направлении центра города: Шахтеров – Березина – Зои Космодемьянской – Гагарина – Шахтеров.