В Красноярске жители аварийных домов переедут в новые квартиры

Микрорайон новый, но с хорошей инфраструктурой - школа рядом с домом. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

В Красноярске жители аварийных домов начали получать квартиры по региональной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае».

- Программа финансируется из трех бюджетов – федерального, краевого и городского. С 2019 по 2025 год в Красноярске мы должны расселить жителей 227 домов, которые признали аварийными до 1 января 2017 года, - рассказывает Галина Голубь, заместитель руководителя департамента градостроительства администрации города. – Всего более 2000 семей, это порядка 6000 человек. Люди могут выбрать – получить выплату и самостоятельно купить жилье или дождаться новой квартиры. В этом году свои условия улучшат 750 семей: 287 семей получили выплаты, остальные – квартиры.

Галина Третьякова осматривает свою новую квартиру. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Галина Третьякова вместе с сыном переезжает из аварийного дома на улице Семафорной в новую двухкомнатную квартиру на улице Светлова.

- Нам предлагали деньги – компенсацию, но мы решили дождаться квартиру. Целый год ждали, жилье приходилось снимать, - говорит женщина. – Очень рады – в новой квартире две комнаты, 50 квадратов. В зале я буду, а в спальне – сын. Потихоньку обживемся!

А в таком доме семья Третьяковых жила раньше. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Семья Нины Селявко также готовится к переезду в новую квартиру на Светлова: «Мы прожили 25 лет в двухэтажном доме 1950-го года постройки. Долго ждали переселения и вот дождались. Впечатления от квартиры очень хорошие – красивые обои, натяжной потолок. Купим новые люстры, кухонный гарнитур, обновим мебель. Хлопот много!»

По Региональной адресной программе в 2022-2024 годах планируется переселить 3843 человека. Причем, более 1300 из них получат новое жилье уже до конца 2022 года.

Отметим, что переселение жителей из аварийного жилья в Красноярске ведется не только в рамках региональной адресной программы, но и при помощи других механизмов. Например, по проектам развития застроенных территорий (РЗТ). Все затраты на переселение жителей аварийных домов в этом случае берет на себя инвестор.