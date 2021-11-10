В Красноярске коммунальщики вытащили из канализации 200-килограммовое «чудище». Фото: "КрасКом"

В Красноярске коммунальщики «КрасКома» предотвратили аварию, вытащив из канализации гигантскую пробку. «Мусорное чудище» - так они назвали ее, весом около 200 килограммов. А извлекли это из трубы на улице Маерчака. Вовремя заметили и вовремя спасли положение, иначе стоки вытекли бы на дорогу, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Причина таким засорам одна: жители города сбрасывают в канализацию все, что ни попадя – остатки еды, масла и жира, наполнители из кошачьих туалетов, который от влаги набухают, средства гигиены, полотенца и салфетки. В общем, все то, чему место в мусорном ведре, но никак не в унитазе.

От этого может сломаться оборудование. В сентябре по этой причине целый микрорайон «Тихие зори» два дня просидел без воды, которую отключили, чтобы избежать затопления стоками подвалов домов.