В Красноярске смертельно раненый мужчина двое суток истекал кровью Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске смертельно раненый мужчина двое суток истекал кровью в своей квартире. Когда его обнаружили, помочь ему уже было нельзя. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По предварительной версии следствия 6 ноября между супругами в их квартире на Красрабе (в Кировском районе) возникла ссора на бытовой почве. 39-летняя женщина схватила нож и нанесла один удар 36-летнему мужу в живот. А затем ушла из дома. Самостоятельно вызвать себе скорую он не смог, поэтому медленно умирал. Установлено, что смерть наступила 8 ноября, то есть спустя два дня.

Подозреваемая задержана, ее поместили под стражу в следственный изолятор. Идет следствие, в рамках которого назначено несколько судебно-медицинских экспертиз, который помогут установить картину преступления.