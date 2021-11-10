В Красноярске вынесли приговор по мошенничеству племяннице экс-политика и бизнесмена Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске суд вынес приговор по делу о незаконном оформлении собственности. В нем три фигуранта, двум из них суд назначил в наказание реальные сроки – по 4 года колонии общего режима, третий отделался условным трехлетним сроком. Вот какие подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого суда. Цитируем:

- По версии следствия, Ирина Оршич (как отмечают СМИ – племянница Анатолия Быкова) получила информацию об отсутствии права собственности на нежилое помещение площадью более 1500 кв.метров в микрорайоне Солнечный, которое учитывалось как бесхозное. В 2013 году Оршич незаконно приобрела этот объект, который потом предложила приобрести знакомому и даже взяла предоплату в 5 млн. рублей.

Ее подельники подделали документы, по которым один из них якобы финансировал строительство этого помещения. Затем они оформили право собственности. Стоимость объекта – около 40 миллионов рублей. Однако обман раскрылся и строение возвращено городу.

В суде добавили, что мягкое наказание – условный срок – один из подсудимых получил за активную помощь в расследовании и чистосердечное раскаяние.