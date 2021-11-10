Проект «Трудовые отряды СУЭК» получил награду Всероссийского конкурса «Чемпионы добрых дел»

За годы действия проекта его участниками стали более 20 тысяч школьников. Фото предоставлено компанией

На X Международном форуме «Корпоративное волонтерство», который накануне прошел в Москве, наградили победителей Всероссийского конкурса проектов в сфере корпоративного волонтерства «Чемпионы добрых дел». СУЭК Андрея Мельниченко получила награду в номинации «Социальное волонтерство» за проект «Трудовые отряды СУЭК». Он реализуется с 2005 года и является одним из самых известных среди корпоративных социальных проектов в России. В трудовые отряды входят подростки из регионов присутствия компании. Летом во время каникул они занимаются благоустройством городов и поселков, высаживают деревья, участвуют в экологических, социальных и благотворительных проектах, помогают ветеранам, ухаживают за памятниками и мемориалами. С началом пандемии трудотряды подключились к добровольческому движению в рамках Всероссийской акции #МыВместе. Ребята помогают тем, кого больше всех задели последствия пандемии: оказывают адресную помощь ветеранам, многодетным семьям, развивают онлайн-волонтерство: проводят в социальных сетях мастер-классы, читают сказки для малышей, помогают младшим школьникам в подготовке уроков.

– СУЭК в этом году отмечает свое 20-летие, а трудовым отрядам исполнилось 17 лет. Проект рос и развивался вместе с компанией, и результаты у него тоже впечатляющие. За эти годы участниками проекта стали около 20 тысяч школьников 14-17 лет от Мурманска до Владивостока, – рассказал заместитель генерального директора АО «СУЭК» Сергей Григорьев. – Вчерашние трудотрядовцы сегодня уже самостоятельные люди, многие из них работают в СУЭК, кто-то занимается бизнесом, некоторые выбрали научную стезю. Как они сами признаются, трудовые отряды дали очень хороший старт, понимание ценности своего и чужого труда, осознание собственных возможностей. Мы искренне гордимся нашим проектом, нашими трудотрядовцами!

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Международный форум «Корпоративное волонтерство» и Всероссийский конкурс «Чемпионы добрых дел» проводятся Ассоциацией менеджеров, Национальным советом по корпоративному волонтерству, Общественной палатой Москвы для тиражирования передового опыта и инновационных практик социально-ответственного ведения бизнеса. В этом году помимо СУЭК награды получили такие ведущие российские компании, как «Норильский никель», Северсталь, Газпромнефть, Росатом, Русал, Русгидро и другие. В общей сложности на конкурс поступило более 100 проектов.