В Красноярске в районе Стрелки хотят построить баню с бассейном

За этим зданием медуниверситета ходят построить бассейн с баней Фото: Мария ЛЕНЦ

Берег Енисея в районе Стрелки не дает покоя различным застройщикам. На сей раз новосибирская фирма решила возвести там некий физкультурный центр. Анонс такой заманчивый: открытый бассейн, баня, термальный комплекс, кафе, подземная парковка. Правда, объект будет выходить за красную линию.

Дать или нет разрешение на строительство, должны решать жители города: постановление о публичных слушаниях подписано главой города Сергеем Ереминым и опубликовано на официальном сайте администрации. Однако сроки, когда они пройдут, пока не установлены.

Для понимания, речь идет об участке возле Медицинского университета и стадиона «Медик». На кадастровой карте площадь участка составляет 12,7 тысяч квадратных метров. По документам там может появиться общественный комплекс с картинной галереей, а вот о бассейне и тем более бане речи не идет.