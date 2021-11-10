В Красноярский край прибыли 48 новых машин скорой помощи

В Красноярский край прибыли 48 новых автомобилей скорой помощи. Фото: правительство края

Медики Красноярского края получили 48 новых машин скорой помощи. Их уже распределили по территориям. Так, 11 машин получит Красноярск, а 37 – города и районы края. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

В 2020 году за счет средств федерального и краевого бюджета было приобретено 105 автомобилей медицинского назначения. В 2021 году больницы края получат 168 машин. Полтора десятка из них – машины скорой помощи и два вакциномобиля – краю передали благотворительные фонды, в том числе фонд Хазрета Совмена. В планах следующего года – покупка за счет краевого бюджета 21 единицы спецтехники.

Новые ключи медикам вручил губернатор края Александр Усс. По его словам это хорошо оснащенные, мощные автомобили высокой проходимости, готовые к любым условиям и задачам. За счет бюджета в крае ежегодно обновляется от пяти до десяти процентов санитарного автопарка. Всего в этом году система здравоохранения региона получит в полтора раза больше транспортных средств, чем в прошлом. Это не только микроавтобусы скорой помощи, но и легковые «Нивы», «Лады» для сельских врачей и фельдшеров».