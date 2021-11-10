Мэр Красноярска сменил глав Кировского и Советского районов Фото: Мария ЛЕНЦ

Кадровые перестановки в администрации города: меняются руководители двух районов – Кировского и Ленинского. Официальные документы на назначение будут подписаны в ближайшее время. Причины ротации не связаны со скандалами и плохой работой. Совсем наоборот.

Начнем с того, что экс-глава самого большой административной единицы города, Советского района, Дмитрий Дмитриев был избран депутатом Заксобрания края и покинул свой пост. На его место переходит Елена Ланина, которая с 2018 году возглавляла Кировский район. А на ее должность в Ленинском районе назначается Александр Митрошкин.

Известно, что ему 36 лет, он окончил факультет физического воспитания Красноярского педуниверситета, затем Московский психолого-социальный университет. Работал в управлении по физической культуре и спорту администрации Красноярска, затем в Центре спортивных клубов. А в последние годы он был главным по паркам – руководил «Красгорпарком».