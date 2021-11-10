В Ачинске «Нива» врезалась в бензовоз, водитель погиб. Фото: ГИБДД

В Ачинске произошло смертельное ДТП: автомобиль «Нива» врезался в бензовоз, в результате водитель погиб. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГИБДД края.

Смертельная авария произошла ранним утром 10 ноября на перекрестке улицы Кирова и шоссе Нефтяников. По предварительным данным бензовоз МАН двигался с наполненной цистерной. Легковой автомобиль влетел в него на полном ходу. Разлива топлива не произошло – иначе последствия были бы куда серьезнее. Но 63-летний водитель «Нивы», к сожалению, погиб. 50-летний водитель бензовоза не пострадал.

Движение на данном участке дороги было затруднено в течение нескольких часов, госавтоинспекторам пришлось регулировать движение и обеспечивать проект автотранспорта на перекрестке. Необходимо установить причины, по которым водитель «Нивы» не справился с управлением.